Врач Алендеев: какие продукты снижают риск развития жировой болезни печени

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень играет важнейшую роль в здоровье нашего организма, и забота о ней имеет огромное значение для общего самочувствия. Доктор Сергей Алендеев назвал продукты для укрепления здоровья печени и защиты её от воспаления и ожирения.

Фото: techinsider.ru

Доктор Алендеев подчеркивает пользу включения в рацион брокколи и цельнозернового овса. Брокколи не только улучшает работу печени, но и помогает поджелудочной железе. С другой стороны, цельнозерновой овёс богат клетчаткой, которая препятствует росту жировых клеток. Эти продукты являются отличным выбором для поддержания здоровья печени и общего самочувствия.

Одним из самых полезных для печени продуктов является творог. Доктор Алендеев отмечает, что включение в рацион творога снижает риск развития ожирения печени. Этот молочный продукт способствует расщеплению жиров и снижает вероятность развития жировой болезни печени, сообщает "Царьград ТВ".

Доктор Алендеев рекомендует включать в рацион тыкву, так как она способствует пищеварению и детоксикации печени, вымывая из неё нежелательные вещества. Добавление тыквы в пищу — простой, но эффективный способ улучшить состояние печени.

Если говорить о напитках, то доктор Алендеев рекомендует в качестве идеального варианта зелёный чай. Доказано, что зеленый чай оказывает благотворное влияние на печень и общее состояние здоровья. Включение его в ежедневный рацион может способствовать поддержанию здоровья печени.

Доктор Алендеев напоминает о необходимости быть бдительными и распознавать первые признаки жировой болезни печени. Регулярные обследования и информированность о возможных проблемах со здоровьем помогут предотвратить осложнения и сохранить здоровье.

Главным принципом сохранения здоровья печени, по мнению доктора Алендеева, является умеренность. Очень важно следить за количеством и качеством потребляемой пищи. Кроме того, не менее важными факторами, способствующими сохранению здоровья печени, являются физическая активность и активный образ жизни.

Всегда помните, что при любых проблемах со здоровьем необходимо обращаться к врачу не увлекаться самолечением.

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