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Врач назвала самые лучшие и худшие завтраки

2:38
Здоровье

Людмила Артюшкевич, врач, предоставила пять лучших и пять худших продуктов для завтрака, которые рекомендуется употреблять или, наоборот, лучше исключить из рациона. Информация эксперта была опубликована в "Белновости".

Врач назвала самые лучшие и худшие завтраки
Фото: pixabay.com

Самые полезные продукты для завтрака:

  • Каши (гречка, овсянка, перловка, пшенная) — это отличный выбор для завтрака. Их можно приготовить как на воде, так и на молоке. Богатое содержание полезных (медленных) углеводов в кашах обеспечивает быстрое насыщение и продолжительное чувство сытости.
  • Яйца — источник витаминов и минералов. Их можно приготовить разными способами: вареные, яичница или омлет.
  • Цельнозерновой хлеб — здоровая альтернатива обычному белому хлебу. Бутерброды или сэндвичи на основе цельнозернового хлеба сделают отличный завтрак. При этом стоит избегать добавления соусов и майонеза.
  • Молочные продукты — творог и сыр содержат много питательных веществ, витамина D, калия и кальция. Они обеспечивают сытный и питательный завтрак.
  • Фрукты (бананы, яблоки, груши) — это отличный выбор для добавления свежести и витаминов в завтрак. Они также придают разнообразие и вкус вашему рациону.

Врач не рекомендует употреблять на завтрак:

  • Жирное мясо — переваривание жирного мяса требует много энергии и не рекомендуется для утреннего приема пищи.
  • Быстрые сухие завтраки — хлопья, подушечки, шоколадные шарики содержат много быстрых углеводов, которые быстро усваиваются и не обеспечивают длительное насыщение.
  • Выпечка на дрожжах — употребление выпечки на дрожжах на завтрак не рекомендуется, так как она может вызвать вздутие и неприятные ощущения в желудке.
  • Сырые овощи и цитрусовые - они содержат кислоту, которая может разъедать стенки желудка. Употребление их натощак лучше избегать.
  • Кофе — кофе не является лучшим напитком на завтрак. Утром в организме содержится самое высокое количество кортизола, гормона стресса, который помогает проснуться. Кофеин дополнительно стимулирует выработку кортизола и может создать зависимость. Если вам сложно отказаться от кофе по утрам, рекомендуется пить его с молоком.

Тем не менее, лучше всего отдавать предпочтение теплой воде, зеленому или черному чаю, которые помогут освежиться и взбодриться.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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