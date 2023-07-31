Врач назвала самые лучшие и худшие завтраки

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людмила Артюшкевич, врач, предоставила пять лучших и пять худших продуктов для завтрака, которые рекомендуется употреблять или, наоборот, лучше исключить из рациона. Информация эксперта была опубликована в "Белновости".

Фото: pixabay.com

Самые полезные продукты для завтрака:

Каши (гречка, овсянка, перловка, пшенная) — это отличный выбор для завтрака. Их можно приготовить как на воде, так и на молоке. Богатое содержание полезных (медленных) углеводов в кашах обеспечивает быстрое насыщение и продолжительное чувство сытости.

(гречка, овсянка, перловка, пшенная) — это отличный выбор для завтрака. Их можно приготовить как на воде, так и на молоке. Богатое содержание полезных (медленных) углеводов в кашах обеспечивает быстрое насыщение и продолжительное чувство сытости. Яйца — источник витаминов и минералов. Их можно приготовить разными способами: вареные, яичница или омлет.

— источник витаминов и минералов. Их можно приготовить разными способами: вареные, яичница или омлет. Цельнозерновой хлеб — здоровая альтернатива обычному белому хлебу. Бутерброды или сэндвичи на основе цельнозернового хлеба сделают отличный завтрак. При этом стоит избегать добавления соусов и майонеза.

— здоровая альтернатива обычному белому хлебу. Бутерброды или сэндвичи на основе цельнозернового хлеба сделают отличный завтрак. При этом стоит избегать добавления соусов и майонеза. Молочные продукты — творог и сыр содержат много питательных веществ, витамина D, калия и кальция. Они обеспечивают сытный и питательный завтрак.

— творог и сыр содержат много питательных веществ, витамина D, калия и кальция. Они обеспечивают сытный и питательный завтрак. Фрукты (бананы, яблоки, груши) — это отличный выбор для добавления свежести и витаминов в завтрак. Они также придают разнообразие и вкус вашему рациону.

Врач не рекомендует употреблять на завтрак:

Жирное мясо — переваривание жирного мяса требует много энергии и не рекомендуется для утреннего приема пищи.

— переваривание жирного мяса требует много энергии и не рекомендуется для утреннего приема пищи. Быстрые сухие завтраки — хлопья, подушечки, шоколадные шарики содержат много быстрых углеводов, которые быстро усваиваются и не обеспечивают длительное насыщение.

— хлопья, подушечки, шоколадные шарики содержат много быстрых углеводов, которые быстро усваиваются и не обеспечивают длительное насыщение. Выпечка на дрожжах — употребление выпечки на дрожжах на завтрак не рекомендуется, так как она может вызвать вздутие и неприятные ощущения в желудке.

— употребление выпечки на дрожжах на завтрак не рекомендуется, так как она может вызвать вздутие и неприятные ощущения в желудке. Сырые овощи и цитрусовые - они содержат кислоту, которая может разъедать стенки желудка. Употребление их натощак лучше избегать.

- они содержат кислоту, которая может разъедать стенки желудка. Употребление их натощак лучше избегать. Кофе — кофе не является лучшим напитком на завтрак. Утром в организме содержится самое высокое количество кортизола, гормона стресса, который помогает проснуться. Кофеин дополнительно стимулирует выработку кортизола и может создать зависимость. Если вам сложно отказаться от кофе по утрам, рекомендуется пить его с молоком.

Тем не менее, лучше всего отдавать предпочтение теплой воде, зеленому или черному чаю, которые помогут освежиться и взбодриться.

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