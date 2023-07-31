Врач назвала самые лучшие и худшие завтраки

Людмила Артюшкевич, врач, предоставила пять лучших и пять худших продуктов для завтрака, которые рекомендуется употреблять или, наоборот, лучше исключить из рациона. Информация эксперта была опубликована в "Белновости".
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Самые полезные продукты для завтрака:
Каши (гречка, овсянка, перловка, пшенная) — это отличный выбор для завтрака. Их можно приготовить как на воде, так и на молоке. Богатое содержание полезных (медленных) углеводов в кашах обеспечивает быстрое насыщение и продолжительное чувство сытости.
Яйца — источник витаминов и минералов. Их можно приготовить разными способами: вареные, яичница или омлет.
Цельнозерновой хлеб — здоровая альтернатива обычному белому хлебу. Бутерброды или сэндвичи на основе цельнозернового хлеба сделают отличный завтрак. При этом стоит избегать добавления соусов и майонеза.
Молочные продукты — творог и сыр содержат много питательных веществ, витамина D, калия и кальция. Они обеспечивают сытный и питательный завтрак.
Фрукты (бананы, яблоки, груши) — это отличный выбор для добавления свежести и витаминов в завтрак. Они также придают разнообразие и вкус вашему рациону.
Врач не рекомендует употреблять на завтрак:
Жирное мясо — переваривание жирного мяса требует много энергии и не рекомендуется для утреннего приема пищи.
Быстрые сухие завтраки — хлопья, подушечки, шоколадные шарики содержат много быстрых углеводов, которые быстро усваиваются и не обеспечивают длительное насыщение.
Выпечка на дрожжах — употребление выпечки на дрожжах на завтрак не рекомендуется, так как она может вызвать вздутие и неприятные ощущения в желудке.
Сырые овощи и цитрусовые - они содержат кислоту, которая может разъедать стенки желудка. Употребление их натощак лучше избегать.
Кофе — кофе не является лучшим напитком на завтрак. Утром в организме содержится самое высокое количество кортизола, гормона стресса, который помогает проснуться. Кофеин дополнительно стимулирует выработку кортизола и может создать зависимость. Если вам сложно отказаться от кофе по утрам, рекомендуется пить его с молоком.
Тем не менее, лучше всего отдавать предпочтение теплой воде, зеленому или черному чаю, которые помогут освежиться и взбодриться.
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