Диетолог Марина Сорокина назвала напиток, который успешно восстанавливает клетки печени

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Марина Сорокина поделилась информацией о напитке, который благотворно влияет на здоровье печени. Специалист отметила, что его следует употреблять не ранее чем через час после приёма пищи.

Фото: inosmi.ru

Как сообщают "Кубанские новости", речь идет о кофе. Сорокина уверена, что он предотвращает развитие рака печени:

"В зернах кофе содержится хлорогеновая кислота, которая через кровь попадает в организм и достигает печени. Это вещество изрядно полезно для этого органа, так как помогает восстановить поврежденные клетки (вследствие употребления алкоголя, курения, жирной пищи и т. д.)", — отметила диетолог.

Сорокина рекомендует употреблять кофе ежедневно в количестве около 150-200 мг в день. Лучше всего пить напиток спустя час после обеда или ужина.

При этом важно не переусердствовать, так как чрезмерное употребление кофе может нанести вред здоровью. Например, оно может привести к повышению артериального давления, нервозности и обострению гастрита.

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