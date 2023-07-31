Ежегодно от пассивного курения в мире умирают около 1,3 млн человек

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежегодно в мире около 1,3 млн. человек погибают от пассивного вдыхания табачного дыма. Такое тревожное заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе о глобальной табачной эпидемии в 2023 году. Авторы доклада подчеркивают, что все эти смерти можно предотвратить.

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Угроза пассивного курения

Пассивное курение представляет собой вдыхание дыма, выдыхаемого курильщиком или выходящего из горящей сигареты. Ежегодно оно приводит к смерти примерно 1,3 млн. человек.

Согласно докладу, пассивное курение создает риск сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, инсультов и диабета 2-го типа. ВОЗ считает, что все страны, независимо от уровня доходов, обладают потенциалом для снижения спроса на смертельно опасные табачные изделия.

Меры MPOWER и текущее состояние дел

В 44 странах с общим населением 2,3 млрд. человек ни одна из шести рекомендованных ВОЗ мер по борьбе с табаком, получивших название MPOWER, не была реализована. Меры MPOWER были разработаны 15 лет назад и включают в себя мониторинг потребления табака, защиту от табачного дыма, помощь в отказе от курения, предупреждение об опасности табака, введение запрета на рекламу табака и повышение налогов на табачные изделия. ВОЗ призывает все страны ускорить внедрение законов, направленных на борьбу с курением.

Прогресс в борьбе с курением

В докладе отмечаются положительные сдвиги в борьбе с курением за последние полтора десятилетия. В результате "коллективных и скоординированных усилий мирового сообщества" уровень курения в мире снизился с 22,8% в 2007 году до 17% в 2021 году. По оценкам экспертов, если бы этого снижения не произошло, то сегодня в мире насчитывалось бы еще 300 млн. курильщиков.

В 2022 году в странах, выполнивших хотя бы одну из шести рекомендаций MPOWER, проживает 5,6 млрд. человек. Этот показатель в пять раз превышает тот, что был зафиксирован в 2007 году. ВОЗ настоятельно призывает все страны полностью принять меры MPOWER, внедрив их в качестве передовой практики, чтобы остановить табачную эпидемию, которая ежегодно уносит жизни 8,7 млн. человек во всем мире. Кроме того, эти меры позволят противостоять лоббистским усилиям табачной и никотиновой промышленности.

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