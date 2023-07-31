МК: уролог-андролог Сергей Мянник назвал три важных правила безопасного полового акта

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, уролог-андролог ЛДЦ на Проспекте Мира Сергей Мянник рассказал о правилах, которым важно следовать во время и после полового акта, чтобы избежать заражений инфекциями. Об этом медик сообщил в прямом эфире на тему мужского здоровья из пресс-центра "МК".

Фото: pixabay.com

"Нужно пользоваться тремя слагаемыми: барьерная контрацепция, мочеиспускание после контакта и местный антисептик", — поделился медик.

Данные меры снижают вероятность заражения при половом акте. Некоторые люди показывают друг другу справки о здоровье. Однако они не являются гарантиями безопасности, поскольку иногда находчивые девушки запасаются подобными документами.

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