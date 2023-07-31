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Мёд от муравьёв-медовиков помогает при болях в горле и как антисептик

3:48
Здоровье

Помимо пчел и шмелей, замечательной способностью производить мед обладают некоторые муравьи. Эти муравьи относятся к тому же порядку Hymenoptera, что и пчелы и шмели.

Мёд от муравьёв-медовиков помогает при болях в горле и как антисептик
Фото: pixabay.com

Муравьиный мёд отличается от обычного пчелиного тем, что он похож скорее на воду янтарного цвета, чем на густую, вязкую субстанцию. Однако оба вида меда служат одной цели — обеспечить колонии богатой углеводами пищей. Сырьем для производства муравьиного мёда служат сахаристые выделения некоторых насекомых, например тли.

Муравьи "доят" тлю, слегка постукивая по ней усиками, в результате чего тля выделяет сладкую капельку, которую муравьи всасывают и несут в свое гнездо. Внутри муравьиных колоний существует специализированная каста, известная как "муравьиные горшки", которые хранят и консервируют мед, не позволяя ему забродить или испортиться. При необходимости эти муравьи раздают порции мёда своим собратьям.

Муравьи-медовики — целебный источник природы

Этих уникальных муравьев называют "муравьями-медоедами", но это не научное название, а скорее экологическое описание. Известно несколько десятков видов муравьев-медовиков, обитающих в таких регионах, как Австралия, Северная Америка, Африка и Меланезия.

Местное коренное население издавна знало об этих муравьях и их меде, используя его не только как природный деликатес, но и как лекарственное средство.

Например, австралийские аборигены употребляют медвяный мед при болях в горле, используют его для обработки инфицированных ран и в качестве средства от различных заболеваний. Можно предположить, что медовик, как и традиционный пчелиный мед, также обладает антимикробными свойствами.

Исследования и открытия

Исследователи из Сиднейского университета собрали медвяный мёд из гнезд австралийского муравья Camponotus inflatus, чтобы изучить его воздействие на различные микроорганизмы. Результаты исследования, опубликованные в журнале PeerJ, свидетельствуют о том, что медвяный мед оказывает подавляющее действие на патогенные грибы, принадлежащие к родам Cryptococcus и Aspergillus.

Кроме того, он проявил мощные антибактериальные свойства в отношении золотистого стафилококка Staphylococcus aureus.

Однако в отношении других видов бактерий он показал ограниченную эффективность, что отличает его от пчелиного меда, обладающего антибактериальными свойствами широкого спектра действия. Такое различие может быть связано с тем, что пчелы при добыче пищи на цветах сталкиваются с более широким спектром патогенов, чем муравьи, которые получают мед от тли.

Следовательно, пчелам необходим мед с широким спектром антибактериальных свойств, в то время как муравьи-медоеды могут нуждаться только в меде, эффективном против определенных бактерий.

Перспективы лекарственной устойчивости

Хотя механизм противомикробного действия меда муравьев имеет некоторые общие черты с пчелиным медом, в котором борьба с микроорганизмами ведется с помощью окислительных молекул, в основном он использует другие методы, не связанные с окислительными механизмами.

Точные молекулярные и химические детали этого процесса еще предстоит изучить. Стоит отметить, что на состав мёда медовиков могут влиять симбиотические микробы, обитающие в пищеварительной системе муравьев, поэтому сравнение антимикробных свойств меда разных видов муравьев представляется интересным.

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Муравьи: Тайная жизнь маленьких колонизаторов | Интересные факты про муравьев
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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