Express: онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Дебора Ли рассказала в интервью изданию Express о первом симптоме, который может возникать при раке поджелудочной железы, кишечника и яичников.

Фото: https://www.healthview.gr/

По словам специалиста, ранним признаком, позволяющим заподозрить опухоль яичников, является вздутие живота. Вслед за ним могут последовать и другие симптомы: боли в животе, потеря аппетита и чувство быстрого насыщения во время приёма пищи.

Медики обращают внимание, что при раке поджелудочной вздутию сопутствуют метеоризм и частая отрыжка. Также пациенты жалуются на озноб, быструю утомляемость и повышение температуры тела.

Потеря веса, боли во время похода в туалет и проблемы со стулом на фоне вздутия — сигналы, указывающие на необходимость обследования, чтобы исключить рак кишечника, добавила доктор.

Врач объяснила, что вздутие живота не обязательно может присутствовать всё время, оно может уходить, но всегда возвращается.

Стоит особенно обеспокоиться, если проблема сохраняется в течение трёх недель, а изменение пищевых привычек и образа жизни никак её не решают, заключила онколог.

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Метеоризм и вздутие живота