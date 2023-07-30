Стоматолог предостерегает от ежедневной вредной привычки, о которой вы даже не подозреваете, что она вредит вашим зубам

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский стоматолог Данте Девоти предупреждает о вреде популярных напитков для здоровья наших зубов, особенно когда мы употребляем их неосознанно и в течение длительного времени.

Фото: seago.com.ua

Зубы могут пострадать от деминерализации и эрозии из-за кислотного воздействия, которое особенно характерно для кислых жидкостей и сладких напитков. Длительное воздействие кислоты может сделать зубы более уязвимыми к кариесу, так как она разрушает зубную эмаль, самое твердое минерализованное вещество в организме.

Девоти рекомендует ограничивать время употребления сладких напитков и предпочитать их выпивать за один раз, а не пить в течение дня. Он объясняет, что слюна медленно нейтрализует кислотность в рту, восстанавливая защитный уровень pH, но этот процесс требует времени, примерно около часа. Если пить сладкий напиток в течение длительного времени, зубы не успеют нейтрализовать кислотность, что может привести к повреждению эмали. Такая рекомендация относится не только к кофе, чаю и сокам, но и к алкогольным и спортивным напиткам. Однако газированные напитки считаются особенно вредными, так как они обладают двойным негативным эффектом: сахар в них понижает уровень pH, а бактерии, питающиеся сахаром, выделяют кислоты, ухудшая еще больше кислотность во рту.

Эксперт подчеркивает, что правильные привычки ухода за полостью рта не ограничиваются только чисткой зубов щеткой и зубной нитью. Привычки в питании и питье играют ключевую роль в здоровье зубов. Регулярное и частое употребление сладких продуктов и напитков может иметь негативные последствия для зубов, поэтому важно обратить внимание на свой режим питания и время употребления. Соблюдая правильные привычки, можно существенно снизить риск проблем с зубами и сохранить их здоровье на долгие годы.

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Вредные привычки, разрушающие зубы!