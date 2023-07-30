Некоторые ошибки в питании ведёт к серьёзным проблемам с кишечникам. О них рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своём Telegram-канале.
Как отметил медик, иногда лучше съесть что-то вредное, чем терпеть голод.
"Никогда нельзя терпеть ни жажду, ни голод. Если организм что-то у вас просит, сначала нужно ему это отдать и только потом пытаться с него что-то спрашивать", — рассказал врач.
Он сообщил, что если терпеть голод, он будет накапливаться. Потом человек может съесть очень много.
"Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду", — отметил Вялов.
Врач посоветовал хотя бы один раз взвесить количество пищи, которое потребляется в течение дня. Оно должно быть не меньше килограмма. Также важно прикинуть, сколько вы едите в течение суток овощей, фруктов, зелени и другой растительной пищи.
"Если это меньше, чем 300 граммов, то это практически гарантированные проблемы с кишечником", — предупредил гастроэнтеролог.
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