Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: хирург Выступец поставил неутешительный диагноз Алле Пугачёвой в Юрмале
Daily Express: Великобритания готовит спецназ ВСУ к захвату Крыма до Рождества
Зрители массово ушли с концерта Семёна Слепакова* в Юрмале
Экс-советник Кучмы Соскин: из-за действий Зеленского Украину ждёт гражданская война
В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек, включая троих детей
Шурыгин заявил, что налёты украинских БПЛА на Москву будут усиливаться
Спикер ВВС Украины прокомментировал атаку БПЛА по Москве: получили, что хотели
Медведев предостерёг НАТО от помощи ВСУ в наступлении: Придётся использовать ядерное оружие
Канал CNN показал украинские безэкипажные катера, ударившие по Крымскому мосту

Врач-гастроэнтеролог Вялов призвал не терпеть голод, чтобы не разрушить кишечник

1:09
Здоровье

Некоторые ошибки в питании ведёт к серьёзным проблемам с кишечникам. О них рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своём Telegram-канале.

Врач-гастроэнтеролог Вялов призвал не терпеть голод, чтобы не разрушить кишечник
Фото: world-woman.su

Как отметил медик, иногда лучше съесть что-то вредное, чем терпеть голод.

"Никогда нельзя терпеть ни жажду, ни голод. Если организм что-то у вас просит, сначала нужно ему это отдать и только потом пытаться с него что-то спрашивать", — рассказал врач.

Он сообщил, что если терпеть голод, он будет накапливаться. Потом человек может съесть очень много.

"Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду", — отметил Вялов.

Врач посоветовал хотя бы один раз взвесить количество пищи, которое потребляется в течение дня. Оно должно быть не меньше килограмма. Также важно прикинуть, сколько вы едите в течение суток овощей, фруктов, зелени и другой растительной пищи.

"Если это меньше, чем 300 граммов, то это практически гарантированные проблемы с кишечником", — предупредил гастроэнтеролог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Можно ли растолстеть от овощей и фруктов?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем

В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.

РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем
В Днепропетровске в здании СБУ ракета уничтожила бункер с людьми
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Российские ракеты прервали праздник в здании СБУ в Днепропетровске
Боевик ВСУ сдался в плен на автомобиле, гружёной ПЗРК
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Момент прилёта дрона ВСУ в башню Москва-сити попал на видео
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Последние материалы
Зрители массово ушли с концерта Семёна Слепакова* в Юрмале
Экс-советник Кучмы Соскин: из-за действий Зеленского Украину ждёт гражданская война
В Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек, включая троих детей
Шурыгин заявил, что налёты украинских БПЛА на Москву будут усиливаться
Врач-гастроэнтеролог Вялов призвал не терпеть голод, чтобы не разрушить кишечник
Почему ни в коем случае нельзя сыпать присадки в антифриз
Спикер ВВС Украины прокомментировал атаку БПЛА по Москве: получили, что хотели
Медведев предостерёг НАТО от помощи ВСУ в наступлении: Придётся использовать ядерное оружие
Канал CNN показал украинские безэкипажные катера, ударившие по Крымскому мосту
Стоит ли безрассудно увеличивать дорожный просвет машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников