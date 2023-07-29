Эксперт рассказала, зачем нужен ремень для йоги

Ремень для йоги можно расценивать как помощника и как отдельный элемент. Чаще всего ремень предлагают взять новичкам для облегчения выполнения асан на растяжку. Например, если вы не можете дотянуться до пола при наклоне с прямыми ногами, то, скорее всего, ремень вам может пригодиться, отмечает мастер йоги и медитации Сабина Павлова.

Фото: isguvenligitakip.wordpress.com

"Ремень поможет сохранить правильную осанку в наклонах и обеспечит правильную нагрузку на мышцы. Можно, конечно, выполнять растяжку и без ремня, но в таком случае необходимо сгибать колени и следить за положением спины, сводить лопатки и тянуться грудью вперед. При согнутых ногах задействуется более глубокий слой мышц, и вам рано или поздно нужно будет научиться тянуться к прямым ногам, чтобы освоить асаны", — отмечает специально для читателей Pravda.Ru.

Эксперт отмечает, что ремень может быть использован в работе с руками и плечевым поясом. С ремнём выполняются различные растяжки для грудных мышц и мышц рук. Здесь ремень служит отдельным инструментом практики, без которого выполнить задание попросту не получится.

Также есть много полезных терапевтических вытяжек с ремнем, но их уже используют в индивидуальной работе с клиентом йогатерапевты при перекосах таза, укорочении мышц, восстановлении после травм.

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