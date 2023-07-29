Какие ошибки в питании приводят к анемии

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Железодефицитная анемия — это состояние, которое возникает в связи с недостатком железа в организме, что приводит к снижению количества гемоглобина в эритроцитах в крови. Это наиболее распространенный вид анемии и может возникать по разным причинам. Каким — рассказала читателям Pravda.Ru врач, дерматовенеролог, нутрициолог Елена Богатова.

Фото: Fotodom.ru

Недостаточное поступление железа с пищей.

Железо — важный минерал, который организм получает из продуктов питания, особенно из мяса, рыбы, орехов, зеленых овощей и других источников.

Потеря железа из-за кровопотери.

Женщины в период менструации и люди с кровотечениями (например, из-за язвы желудка, геморроя, рака или язвенного колита) более подвержены потере железа.

Недостаточное усвоение железа.

Некоторые заболевания, такие как целиакия (непереносимость глютена), хронический гастрит или язвенная болезнь желудка, могут ухудшить усвоение железа из пищи.

Повышенная потребность в железе.

Беременные женщины, дети в период активного роста и люди, испытывающие кровопотерю из-за травмы или операции, могут испытывать повышенную потребность в железе.

Общие подходы к лечению могут включать:

приём железа в виде препаратов;

изменение питания (при недостатке железа важно увеличить потребление продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, печень, бобовые, шпинат, яйца);

лечение основного заболевания, которое привело к анемии;

приём витамина C, он может помочь улучшить усвоение железа из пищи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.