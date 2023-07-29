Железодефицитная анемия — это состояние, которое возникает в связи с недостатком железа в организме, что приводит к снижению количества гемоглобина в эритроцитах в крови. Это наиболее распространенный вид анемии и может возникать по разным причинам. Каким — рассказала читателям Pravda.Ru врач, дерматовенеролог, нутрициолог Елена Богатова.
Железо — важный минерал, который организм получает из продуктов питания, особенно из мяса, рыбы, орехов, зеленых овощей и других источников.
Женщины в период менструации и люди с кровотечениями (например, из-за язвы желудка, геморроя, рака или язвенного колита) более подвержены потере железа.
Некоторые заболевания, такие как целиакия (непереносимость глютена), хронический гастрит или язвенная болезнь желудка, могут ухудшить усвоение железа из пищи.
Беременные женщины, дети в период активного роста и люди, испытывающие кровопотерю из-за травмы или операции, могут испытывать повышенную потребность в железе.
Общие подходы к лечению могут включать:
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.