Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пропагандист Арестович* пришел на эфир с заклеенным глазом
Телеведущая Светлана Бондарчук готовится повторно сыграть свадьбу с Сергеем Харченко
Топ-5 добавок для роста уровня тестостерона
Певица Ирина Грибулина призналась в пяти абортах
Астролог Шустина перечислила знаки зодиака, которым можно рассчитывать на удачу в августе
Марков объяснил, стоит ли ждать в России массовой мобилизации
Киев обвинил Запад в потерях ВСУ: как нам дальше воевать?
Нейросеть показала как бы выглядели отечественные звезды в мире Барби
Как оказать первую помощь при аллергическом отёке Квинке

Какие ошибки в питании приводят к анемии

1:43
Здоровье

Железодефицитная анемия — это состояние, которое возникает в связи с недостатком железа в организме, что приводит к снижению количества гемоглобина в эритроцитах в крови. Это наиболее распространенный вид анемии и может возникать по разным причинам. Каким — рассказала читателям Pravda.Ru врач, дерматовенеролог, нутрициолог Елена Богатова.

Какие ошибки в питании приводят к анемии
Фото: Fotodom.ru
  • Недостаточное поступление железа с пищей.

Железо — важный минерал, который организм получает из продуктов питания, особенно из мяса, рыбы, орехов, зеленых овощей и других источников.

  • Потеря железа из-за кровопотери.

Женщины в период менструации и люди с кровотечениями (например, из-за язвы желудка, геморроя, рака или язвенного колита) более подвержены потере железа.

  • Недостаточное усвоение железа.

Некоторые заболевания, такие как целиакия (непереносимость глютена), хронический гастрит или язвенная болезнь желудка, могут ухудшить усвоение железа из пищи.

  • Повышенная потребность в железе.

Беременные женщины, дети в период активного роста и люди, испытывающие кровопотерю из-за травмы или операции, могут испытывать повышенную потребность в железе.

Общие подходы к лечению могут включать:

  • приём железа в виде препаратов;
  • изменение питания (при недостатке железа важно увеличить потребление продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, печень, бобовые, шпинат, яйца);
  • лечение основного заболевания, которое привело к анемии;
  • приём витамина C, он может помочь улучшить усвоение железа из пищи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИА Новости: Киев запретил артистам с Украины исполнять свои песни
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Всё случилось после боя: с чем столкнулся онкобольной доброволец
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Ещё одна звезда отечественных сериалов отреклась от России
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Последние материалы
Пропагандист Арестович* пришел на эфир с заклеенным глазом
Телеведущая Светлана Бондарчук готовится повторно сыграть свадьбу с Сергеем Харченко
Топ-5 добавок для роста уровня тестостерона
Певица Ирина Грибулина призналась в пяти абортах
Пигментные пятна на теле: почему появляются и как от них избавиться
Астролог Шустина перечислила знаки зодиака, которым можно рассчитывать на удачу в августе
Марков объяснил, стоит ли ждать в России массовой мобилизации
Почему совсем не опасно ездить на горящей лампе расхода топлива
Киев обвинил Запад в потерях ВСУ: как нам дальше воевать?
Нейросеть показала как бы выглядели отечественные звезды в мире Барби
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников