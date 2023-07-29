Топ-5 добавок для роста уровня тестостерона

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тестостерон — один из ключевых мужских гормонов, который играет важную роль в развитии мышц, поддержании здоровья половой системы и общем физическом и психическом благополучии. Некоторым мужчинам может потребоваться повышение уровня тестостерона в организме, чтобы исправить недостаток или улучшить свою общую физическую форму. Какие добавки в этом помогут — рассказал читателям Pravda. Ru сооснователь herby.by Андрей Макаров.

Фото: a-a-ah.ru

Жирные кислоты Омега-3.

Жирные кислоты способствуют синтезу тестостерона в организме. Они также помогают уменьшить воспаление и улучшить общее здоровье сердца и сосудов. Рыбий жир, льняное масло и хлопья из морской капусты являются хорошими источниками Омега-3 жирных кислот.

Цинк.

Цинк считается одним из основных минералов, который необходим для нормального функционирования половой системы и выработки тестостерона. Еда, богатая цинком, включает красное мясо, птицу, морепродукты, орехи, семена и шпинат.

Витамин D.

Витамин D играет важную роль в регуляции уровня тестостерона.

Магний.

Магний — еще один ключевой минерал, который играет важную роль в регуляции уровня тестостерона. Очень часто у мужчин наблюдается недостаток магния, что влияет на производство этого гормона. Источники магния: орехи, семена, шпинат, горький шоколад и морепродукты.

Трибулус террестрис.

Трибулус террестрис — популярное растение, используемое как добавка для увеличения уровня тестостерона. Исследования показали, что он может повысить уровень гормона и улучшить сексуальное здоровье у мужчин. Однако проконсультируйтесь со специалистом перед началом приема этой добавки.

Важно понимать, что добавки не являются единственным способом повышения уровня тестостерона. Здоровый образ жизни, включая правильное питание, регулярную физическую активность, достаточный отдых и снижение стресса, также играют ключевую роль в уровне гормонов в организме.

Перед началом приема любых добавок или изменением рациона питания рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться, что эти действия безопасны и подходят для ваших индивидуальных потребностей и состояния здоровья.

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