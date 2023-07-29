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Как оказать первую помощь при аллергическом отёке Квинке

2:08
Здоровье

Отёк Квинке — патологическая реакция организма на аллергены, инфекционные и аутоиммунные заболевания. Состояние очень схоже с крапивницей. Но если отёк Квинке возникает в области гортани и дыхательных путей, он представляет опасность для жизни, поскольку перекрывает дыхательные пути, препятствуя дыханию. Если пациенту вовремя не оказать квалифицированную помощь, он может погибнуть.

Как оказать первую помощь при аллергическом отёке Квинке
Фото: sport24.ru

При первой помощи больному обязательно нужно вызвать скорую или врача. До приезда медиков больного нужно успокоить, постараться поддержать, правильно общаться и не паниковать, предупреждает читателей Pravda.Ru врач-генетик "ЛабКвест" + "Q-Клиника", доктор медицинских наук Лиля Джемилева.

  • Расстегните пуговицы на воротнике пострадавшего, снимите с него галстук или другие предметы, которые мешают нормальному дыханию.
  • Очень важно как можно скорее прекратить влияние аллергена на пострадавшего: вынуть жало насекомого, убрать шерсть животных или перья птиц и так далее.
  • Обязательно дайте антигистаминное средство. Конечно, более эффективны инъекции, но если в распоряжении только лишь таблетки, то надо обязательно их дать. Это может быть "Ксизал", "Эриус", "Димедрол", "Пипольфен" — любой антигистаминный препарат.
  • Также нужно обильное питьё, желательно минерально-щелочная вода, например, "Нарзан", "Боржоми". Или обычная вода с питьевой содой, которую нужно развести в соотношении один грамм соды на литр воды.
  • Обязательно дайте пострадавшему активированный уголь или "Энтеросгель" в качестве сорбента. Положите холодный компресс к месту отёка и обеспечьте приток свежего воздуха.

"Если происходит выраженный быстрый отёк гортани, то применяется трахеостомия, которая выполняется с помощью специальных медикаментов или путём интубации трахеи. Эти процедуры выполняет только врач", — отмечает доктор.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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