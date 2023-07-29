Как оказать первую помощь при аллергическом отёке Квинке

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отёк Квинке — патологическая реакция организма на аллергены, инфекционные и аутоиммунные заболевания. Состояние очень схоже с крапивницей. Но если отёк Квинке возникает в области гортани и дыхательных путей, он представляет опасность для жизни, поскольку перекрывает дыхательные пути, препятствуя дыханию. Если пациенту вовремя не оказать квалифицированную помощь, он может погибнуть.

Фото: sport24.ru

При первой помощи больному обязательно нужно вызвать скорую или врача. До приезда медиков больного нужно успокоить, постараться поддержать, правильно общаться и не паниковать, предупреждает читателей Pravda.Ru врач-генетик "ЛабКвест" + "Q-Клиника", доктор медицинских наук Лиля Джемилева.

Расстегните пуговицы на воротнике пострадавшего, снимите с него галстук или другие предметы, которые мешают нормальному дыханию.

Очень важно как можно скорее прекратить влияние аллергена на пострадавшего: вынуть жало насекомого, убрать шерсть животных или перья птиц и так далее.

Обязательно дайте антигистаминное средство. Конечно, более эффективны инъекции, но если в распоряжении только лишь таблетки, то надо обязательно их дать. Это может быть "Ксизал", "Эриус", "Димедрол", "Пипольфен" — любой антигистаминный препарат.

Также нужно обильное питьё, желательно минерально-щелочная вода, например, "Нарзан", "Боржоми". Или обычная вода с питьевой содой, которую нужно развести в соотношении один грамм соды на литр воды.

Обязательно дайте пострадавшему активированный уголь или "Энтеросгель" в качестве сорбента. Положите холодный компресс к месту отёка и обеспечьте приток свежего воздуха.

"Если происходит выраженный быстрый отёк гортани, то применяется трахеостомия, которая выполняется с помощью специальных медикаментов или путём интубации трахеи. Эти процедуры выполняет только врач", — отмечает доктор.

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