Отёк Квинке — патологическая реакция организма на аллергены, инфекционные и аутоиммунные заболевания. Состояние очень схоже с крапивницей. Но если отёк Квинке возникает в области гортани и дыхательных путей, он представляет опасность для жизни, поскольку перекрывает дыхательные пути, препятствуя дыханию. Если пациенту вовремя не оказать квалифицированную помощь, он может погибнуть.
При первой помощи больному обязательно нужно вызвать скорую или врача. До приезда медиков больного нужно успокоить, постараться поддержать, правильно общаться и не паниковать, предупреждает читателей Pravda.Ru врач-генетик "ЛабКвест" + "Q-Клиника", доктор медицинских наук Лиля Джемилева.
"Если происходит выраженный быстрый отёк гортани, то применяется трахеостомия, которая выполняется с помощью специальных медикаментов или путём интубации трахеи. Эти процедуры выполняет только врач", — отмечает доктор.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.