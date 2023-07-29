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Врач-токсиколог Кутушов назвал продукт, который делает кровь густой

0:55
Здоровье

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как нужно изменить питание, чтобы не сгущалась кровь. Доктор отметил в своём Telegram-канале, что этот показатель имеет прямую связь с рисками развития варикоза, тромбофлебита, а также сердечно-сосудистых недугов вплоть до инфаркта.

Врач-токсиколог Кутушов назвал продукт, который делает кровь густой
Фото: almaty.tv

По словам специалиста, при густой крови рекомендуется сократить копчёности, жирное мясо, бананы, картофель, а также продукты с большим количеством витамина К.

Но в первую очередь рекомендуется убрать сахар, коварство которого заключается в том, что он в скрытом виде присутствует в массе продуктов, отметил эксперт.

В крови повышается уровень глюкозы из-за сахара и растёт выработка липидных соединений, подчеркнул токсиколог.

Ранее хирург-онколог Карасёв назвал первый признак, что кровь становится густой.

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Разжижение крови | Густая кровь - причины и лечение
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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