Врач-токсиколог Кутушов назвал продукт, который делает кровь густой

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как нужно изменить питание, чтобы не сгущалась кровь. Доктор отметил в своём Telegram-канале, что этот показатель имеет прямую связь с рисками развития варикоза, тромбофлебита, а также сердечно-сосудистых недугов вплоть до инфаркта.

Фото: almaty.tv

По словам специалиста, при густой крови рекомендуется сократить копчёности, жирное мясо, бананы, картофель, а также продукты с большим количеством витамина К.

Но в первую очередь рекомендуется убрать сахар, коварство которого заключается в том, что он в скрытом виде присутствует в массе продуктов, отметил эксперт.

В крови повышается уровень глюкозы из-за сахара и растёт выработка липидных соединений, подчеркнул токсиколог.

Ранее хирург-онколог Карасёв назвал первый признак, что кровь становится густой.

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