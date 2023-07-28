Аллергия на работу существует: причины и как её предотвратить

Аллергия на работу действительно существует, хотя, строго говоря, она связана не с самой трудовой деятельностью, а с условиями, в которых работники проводят своё время.

Фото: pixabay.com

Вероятно, каждый человек знаком с такой ситуацией: утром вы чувствовали себя отлично, настроение было прекрасным, но как только вы пришли на своё рабочее место, через некоторое время начинается кашель, чихание, сыпь на коже и другие неприятные симптомы. Всё это может быть признаком аллергии на условия, в которых вы работаете. Некоторые называют это явление "офисной аллергией".

Проблема может быть вызвана различными факторами, включая пыль, плесневые грибы и даже оргтехнику, которая может выделять вредные вещества в воздух. Это особенно актуально для офисных сотрудников, проводящих большую часть дня в закрытых помещениях.

Чтобы избежать негативных последствий, важно выявить источник проблемы и предпринять необходимые шаги для минимизации его влияния на ваше здоровье.

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