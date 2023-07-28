Врач предупредила россиян о вреде различных витаминов

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказывает о негативном влиянии витаминов различных групп на наше здоровье.

Фото: freepik.com

Многие люди включают витамины в свой рацион не только через различные продукты питания, но и в составе специализированных добавок. Однако мало кто задумывается о потенциально негативных последствиях чрезмерного потребления витаминов для организма. В этой статье мы рассмотрим риски, связанные с передозировкой витаминов, в частности, витаминов C, A и D. Важно знать об этих опасностях и принимать соответствующие меры для обеспечения оптимального здоровья.

Невролог пролила свет на негативные последствия передозировки витамина С. Употребление чрезмерного количества витамина С может нарушить работу пищеварительной системы, привести к головным болям и аллергическим реакциям. Кроме того, передозировка этого витамина может способствовать образованию камней в почках. Удивительно, но витамин С содержится во многих лекарственных препаратах, БАДах и пищевых продуктах, что заставляет соблюдать осторожность.

Хотя передозировка витамина С представляет определенную опасность, эксперты утверждают, что наиболее серьезные последствия возникают при избыточном потреблении витаминов А и D. В частности, витамин А может накапливаться в печени и жировых тканях, оказывая негативное влияние на внутренние органы организма. От передозировки витамина А могут страдать почки, сосуды, легкие, сердце, суставы. Симптомами избытка витамина А являются головные боли, утомляемость, нарушения работы почек и печени. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо проводить комплексные анализы для определения необходимого уровня потребления витаминных добавок.

Чрезмерное потребление витамина D также может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Этот витамин имеет свойство накапливаться в организме и может оказывать пагубное воздействие на почки, кровеносные сосуды, легкие, сердце и суставы. Признаками передозировки витамина D являются внезапная тошнота, рвота, повышенная утомляемость, боли в костях и мышцах, потеря аппетита. Для предотвращения подобных осложнений необходимо определить необходимую дозу витамина D на основании тщательного медицинского обследования.

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