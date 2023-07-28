Профессор Деви Шридхар: продукты глубокой переработки вызывают рак у молодых людей

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор университета Эдинбурга Деви Шридхар назвала главную причину возникновения рака у молодых людей. По словам учёного, онкологию вызывают продукты глубокой переработки, пишет The Guardian.

Фото: pixabay.com

В течение последних десятилетий наблюдается резкий рост заболеваемости раком среди молодёжи. отметила Шридхар. Она перечислила факторы, влияющие на развитие заболевания: употребление алкоголя, курение, недостаточная физическая активность, ожирение и неправильное питание.

При этом всё больше данных указывают на то, что употребление в пищу продуктов глубокой переработки, особенно с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара, в плохую сторону изменяет микробиом кишечника. И это, по мнению многих экспертов, приводит к раку у молодого поколения, заключила профессор.

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