Простые правила помогут удержать вес после диеты

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддерживать вес после снижения бывает непросто, особенно для женщин в возрасте 50 лет и старше. Часто килограммы, сброшенные во время диеты, быстро возвращаются после ее прекращения. Многие женщины стремятся достичь стереотипной фигуры 90-60-90, не учитывая, что этот "идеальный вес" подходит не всем. Правильный вес должен определяться в зависимости от строения тела и возраста.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

По закону гомеостаза, ненужные вода и жиры имеют свойство возвращаться. Если зрелой женщине удается достичь веса своей молодости, она легко может его потерять. Однако если килограммы действительно были лишними, их можно сбросить навсегда, придерживаясь определенных правил:

режим питания,

пищевой дневник,

физическая активность,

употребление достаточного количества воды,

сбалансированное питание,

профессиональная поддержка при необходимости.

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Как удержать вес после похудения? Топ-6 правил