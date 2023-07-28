Поддерживать вес после снижения бывает непросто, особенно для женщин в возрасте 50 лет и старше. Часто килограммы, сброшенные во время диеты, быстро возвращаются после ее прекращения. Многие женщины стремятся достичь стереотипной фигуры 90-60-90, не учитывая, что этот "идеальный вес" подходит не всем. Правильный вес должен определяться в зависимости от строения тела и возраста.
По закону гомеостаза, ненужные вода и жиры имеют свойство возвращаться. Если зрелой женщине удается достичь веса своей молодости, она легко может его потерять. Однако если килограммы действительно были лишними, их можно сбросить навсегда, придерживаясь определенных правил:
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.