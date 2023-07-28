Врач Самойленко: анализ на скрытую кровь помогает рано выявить колоректальный рак

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Колоректальный рак — серьёзная проблема, которую можно эффективно выявить и лечить с помощью ранней диагностики. Известный онколог, д-р Игорь Самойленко, подчеркивает важность скрининга на скрытую кровь у лиц в возрасте 45 лет и старше. По словам доктора Самойленко, этот тест помогает выявить колоректальный рак на начальных стадиях, еще до проявления внешних симптомов. В беседе с "Царьград ТВ" доктор пояснил, что проведение анализа на скрытую кровь крайне важно для людей в возрасте от сорока лет и старше, особенно для тех, у кого нет симптомов.

Фото: Fotodom.ru

Доктор Самойленко рассказал, что проведение анализа кала на скрытую кровь (FOBT) играет ключевую роль в выявлении колоректального рака на ранних стадиях. Этот неинвазивный скрининговый тест позволяет выявить скрытую кровь в кале, что может быть ранним признаком наличия раковых образований в толстой кишке. Лицам в возрасте от 45 до 50 лет, не имеющим явных симптомов, рекомендуется регулярно проходить это обследование.

Другим важнейшим методом ранней диагностики колоректального рака является колоноскопия, как утверждает д-р Самойленко. Эта процедура позволяет медицинским работникам обнаружить и удалить полипы, которые считаются предраковыми состояниями. Если полипы не лечить, они могут перерасти в злокачественную опухоль и привести к раку толстой кишки. Удаление полипов во время колоноскопии позволяет предотвратить развитие инвазивного рака.

Важно помнить, что представленная здесь информация носит исключительно справочный характер. Если у вас есть какие-либо опасения или вопросы относительно анализа скрытой крови, колоноскопии или колоректального рака, лучше всего проконсультироваться с медицинским специалистом. Следует строго избегать самолечения, а при появлении любых возможных симптомов заболевания не медлить с обращением к врачу.

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