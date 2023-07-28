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Минздрав России заинтересовался опытом Египта в лечении гепатита С

0:57
Здоровье

Министерство здравоохранения России проявляет большой интерес к изучению успешного опыта Египта в лечении гепатита С. На пресс-брифинге в рамках форума "Россия-Африка", проходившего в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, глава Минздрава Михаил Мурашко выразил восхищение фармацевтическим партнёрством Египта и эффективностью лечения инфекционных заболеваний, таких как гепатит С.

Минздрав России заинтересовался опытом Египта в лечении гепатита С
Фото: https://news.usc.edu/

Мурашко заявил, что партнёрство российской фармацевтической промышленности с Египтом стало интересным направлением для изучения. Он особо отметил опыт Египта в лечении таких инфекционных заболеваний, как гепатит С, приведя в пример выдающиеся результаты лечения.

Министерство здравоохранения намерено перенять и адаптировать успешный опыт Египта для расширения возможностей российского здравоохранения.

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Как Лечить Гепатит С. Лечится ли гепатит С полностью или нет. Чем опасен и сколько с ним живут
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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