Минздрав России заинтересовался опытом Египта в лечении гепатита С

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министерство здравоохранения России проявляет большой интерес к изучению успешного опыта Египта в лечении гепатита С. На пресс-брифинге в рамках форума "Россия-Африка", проходившего в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, глава Минздрава Михаил Мурашко выразил восхищение фармацевтическим партнёрством Египта и эффективностью лечения инфекционных заболеваний, таких как гепатит С.

Фото: https://news.usc.edu/

Мурашко заявил, что партнёрство российской фармацевтической промышленности с Египтом стало интересным направлением для изучения. Он особо отметил опыт Египта в лечении таких инфекционных заболеваний, как гепатит С, приведя в пример выдающиеся результаты лечения.

Министерство здравоохранения намерено перенять и адаптировать успешный опыт Египта для расширения возможностей российского здравоохранения.

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