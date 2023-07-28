Ближневосточный респираторный синдром может стать новым "ковидом", только более смертельным, заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Вирусная инфекция, пояснил он, научилась передаваться от верблюда человеку, который становится также заразен.
"Недавно её диагностировали у 28-летнего жителя ОАЭ — сейчас мужчина в тяжёлом состоянии находится под присмотром врачей", — цитирует Охлопкова karelinform.ru.
С момента первого обнаружения ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году, им уже заболели примерно три тысячи человек.
Глава карельского Минздрава добавил, что вирус уступает в заразности COVID-19, но инфицирование чаще кончается летальным исходом.
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