Глава Минздрава Карелии: человечеству угрожает смертельная болезнь с Ближнего Востока

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ближневосточный респираторный синдром может стать новым "ковидом", только более смертельным, заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Фото: https://www.mk.ru

Вирусная инфекция, пояснил он, научилась передаваться от верблюда человеку, который становится также заразен.

"Недавно её диагностировали у 28-летнего жителя ОАЭ — сейчас мужчина в тяжёлом состоянии находится под присмотром врачей", — цитирует Охлопкова karelinform.ru.

С момента первого обнаружения ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году, им уже заболели примерно три тысячи человек.

Глава карельского Минздрава добавил, что вирус уступает в заразности COVID-19, но инфицирование чаще кончается летальным исходом.

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