Доктор Соломатина рассказала о пользе сыра для хорошего сна

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сыр бывает самых разных вкусов и видов — от классического российского до экзотических сортов с голубой плесенью. Не обязательно употреблять сыр сам по себе, его можно добавлять в различные блюда или есть в бутербродах.

Фото: pixabay.com

Пищевая ценность сыра

Доктор Елена Соломатина подчеркивает, что сыр является концентрированным источником кальция и белка. Кальций необходим для поддержания крепких костей, а молочный белок играет важную роль в качестве строительного материала для организма. Кроме того, сыр является прекрасным источником витамина D, дефицит которого ощущают многие современные люди. Кроме того, сыр содержит триптофан - аминокислоту, используемую для выработки таких гормонов, как мелатонин и серотонин. Мелатонин способствует спокойному сну и даже может помочь в профилактике возрастных заболеваний, а серотонин известен как "гормон счастья".

Наличие в сыре умеренного количества молочных жиров помогает организму вырабатывать гормоны. Кроме того, сыр содержит витамин А, который поддерживает зрение, укрепляет иммунную систему, способствует здоровью слизистых оболочек, кожи, волос и ногтей.

Потенциальные риски употребления сыра

Несмотря на многочисленные полезные свойства сыра, он может подходить не всем. Лицам, имеющим определенные заболевания, следует соблюдать осторожность при употреблении сыра. Так, людям, страдающим подагрой, и тем, кто выделяет большое количество мочевой кислоты, рекомендуется избегать употребления сыра. Кроме того, лицам, страдающим гипертонией и сосудистыми заболеваниями, а также артритом и мигренью, следует сократить или исключить сыр из своего рациона, поскольку он может негативно сказаться на работе пищеварительной и выделительной систем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Делаем твердый СЫР за 15 минут Вашего времени из 2 ингредиентов