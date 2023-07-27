Доктор Соломатина рассказала о пользе сыра для хорошего сна

Сыр бывает самых разных вкусов и видов — от классического российского до экзотических сортов с голубой плесенью. Не обязательно употреблять сыр сам по себе, его можно добавлять в различные блюда или есть в бутербродах.
Доктор Елена Соломатина подчеркивает, что сыр является концентрированным источником кальция и белка. Кальций необходим для поддержания крепких костей, а молочный белок играет важную роль в качестве строительного материала для организма. Кроме того, сыр является прекрасным источником витамина D, дефицит которого ощущают многие современные люди. Кроме того, сыр содержит триптофан - аминокислоту, используемую для выработки таких гормонов, как мелатонин и серотонин. Мелатонин способствует спокойному сну и даже может помочь в профилактике возрастных заболеваний, а серотонин известен как "гормон счастья".
Наличие в сыре умеренного количества молочных жиров помогает организму вырабатывать гормоны. Кроме того, сыр содержит витамин А, который поддерживает зрение, укрепляет иммунную систему, способствует здоровью слизистых оболочек, кожи, волос и ногтей.
Несмотря на многочисленные полезные свойства сыра, он может подходить не всем. Лицам, имеющим определенные заболевания, следует соблюдать осторожность при употреблении сыра. Так, людям, страдающим подагрой, и тем, кто выделяет большое количество мочевой кислоты, рекомендуется избегать употребления сыра. Кроме того, лицам, страдающим гипертонией и сосудистыми заболеваниями, а также артритом и мигренью, следует сократить или исключить сыр из своего рациона, поскольку он может негативно сказаться на работе пищеварительной и выделительной систем.
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