Стоматолог рассказала, какие продукты и напитки являются для зубов самыми опасными

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-стоматолог общей практики Таисия Рындина рассказала, какие продукты и напитки оказывают на зубы самое негативное воздействие.

Фото: pixabay.com

"Начнём, пожалуй, с самых вредных напитков. В их число входят газированные, сладкие напитки, напитки с высокой кислотностью — энергетические напитки, газировки, соки", — сказала Рындина в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

Под воздействием этих напитков зубная эмаль разрушается, их поверхность стирается, образуется кариес.

Что касается еды, для зубов одинаково вредна и чересчур мягкая, и чрезмерно жёсткая пища. Мягкие углеводистые продукты способствуют усиленному размножению бактерий, обитающих в зубном налёте, а слишком жёсткие продукты могут повредить твёрдые ткани зуба.

Самыми полезными для зубов являются умеренно жёсткие продукты, особенно овощи и фрукты, которые помогают бороться с налётом и не способствуют развитию кариесогенных бактерий, отметила эксперт.

Пить же лучше всего обычную негазированную воду. Она может быть и фторированной, однако сказать это наверняка может только врач, заключила Рындина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Топ-5 вредных продуктов для зубов! Вы будете в ШОКЕ...