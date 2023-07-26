Врач-эндокринолог объяснил, о чём говорит сухость во рту

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru объяснил, является ли сухость во рту признаком сахарного диабета.

Фото: stroiniashka.ru

Медик рассказал, что сухость во рту может быть проявлением заложенности носа, аллергического ринита, полиноза, воспаления аденоидов.

"Если брать статистику, то таких будет значительно больше, чем людей, у кого диабет. То есть не надо себе ставить серьёзный диагноз диабета, потому что у тебя полость рта пересохла", — объяснил врач.

Эндокринолог отметил, что причиной сухости во рту может быть недостаточное употребление воды. Он рассказал, что часто люди при выходе из дома не пьют жидкость, так как на пути им может не попасться туалет.

Пересыхать во рту может, по словам Калинчева, и из-за того, что в помещении под воздействием нагревательных приборов пересушивается воздух.

Ранее эндокринолог Алексей Калинчев назвал основную причину развития диабета.

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КСЕРОСТОМИЯ, ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ СУХОСТИ ВО РТУ