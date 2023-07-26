Врач Эдигер рассказал, как защитить себя от инфекций на отдыхе

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — это время отпусков и долгожданных каникул, когда многие россияне отправляются на черноморское побережье, чтобы насладиться тёплым морем и солнцем. Однако, несмотря на все радости отдыха, иногда он может омрачиться неприятными сюрпризами, такими как инфекционные заболевания.

Фото: pixabay.com

Клинический фармаколог и член высшего совета "Сильной России" Александр Эдигер поделился советами о том, как обезопасить себя на отдыхе и избежать неприятных последствий. Об этом сообщает Радио 1.

Морская вода по своему ионному составу похожа на плазму человеческой крови, что препятствует развитию бактериальных инфекций. Однако из-за большого количества сточных вод в Чёрное море могут попадать различные бактерии. Это создаёт опасность подхватить кишечную инфекцию.

Основное правило, которое следует соблюдать после купания в море — немедленно смыть с себя остатки морской воды. При этом рекомендуется использовать антибактериальное мыло.

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