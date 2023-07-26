Женщина родила здорового ребенка, находясь в коме

Удивительным образом 35-летний эксперт по красоте Джеки Миллер Джеймс из США проявила беспримерную силу и мужество, родив здорового ребенка, находясь в коме, сообщает Lenta. ru.
Этот невероятный случай произошел в начале июня, когда беременная женщина находилась на 39-й неделе беременности и перенесла аневризму головного мозга. Несмотря на потерю сознания в результате кровоизлияния в мозг, муж Джеки, Остин, обнаружил ее состояние и принял оперативные меры.
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