Эндокринолог перечислила 5 привычек, убивающих мозг

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, диетолог, сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско объяснила, какие привычки пагубны для нашего мозга.

Фото: скрин с сайта reseauinternational.net

Медик рассказала, что первый враг нашего мозга — алкологоль, которые оказывает токсическое влияние на организм.

Вредно для мозга, по словам эксперта, засыпать за полночь. Это лишает человека полноценного сна.

Не советует эндокринолог плотно есть на ночь. Допустим, по её словам, только перекус в виде салата или стакана кефира.

Ранее врач-невролог Наталья Суворинова рассказала, какие болезни провоцируют развитие деменции.

Гиподиномия также заставляет наш мозг деградировать. Специалисты советуют гулять хотя бы 20-40 минут ежедневно. В противном случае мозг страдает от дефицита кислорода.

Призвала врач включать в рацион растительную пищу.

"Овощи, фрукты и, особенно, зелень необходимы для полноценной умственной деятельности. Помимо витаминов и микроэлементов в них содержатся антиоксиданты, которые улучшают метаболизм мозга, продлевают его жизнь и активность", — цитирует слова Тараско Общественная Служба Новостей.

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