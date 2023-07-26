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Все московские поликлиники заработают по-новому

1:09
Здоровье

В Москве в рамках амбициозного шага по улучшению инфраструктуры здравоохранения мэр Сергей Собянин объявил о комплексной программе реконструкции всех городских поликлиник. Эта инициатива направлена на реконструкцию и модернизацию медицинских учреждений, обеспечивая лучший доступ к медицинским услугам для всех жителей.

Все московские поликлиники заработают по-новому
Фото: кадр из видео

Во время недавней встречи с медицинскими работниками поликлиник было принято решение значительно расширить действующую программу. В настоящее время план включает в себя ещё 140 оставшихся зданий, которые не входили в первоначальный объем работ.

Это расширение демонстрирует приверженность мэра обеспечению горожан первоклассными медицинскими учреждениями.

На сегодняшний день 101 поликлиника по всему городу уже прошла успешную модернизацию. Результаты были многообещающими, благодаря улучшенному оборудованию и более комфортным условиям для пациентов.

Однако мэр намерен пойти ещё дальше, обратившись к оставшимся 100 клиникам, которые в настоящее время находятся на реконструкции.

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В детской поликлинике на Дубнинской идет ремонт по новому московскому стандарту
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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