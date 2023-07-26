Все московские поликлиники заработают по-новому

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Москве в рамках амбициозного шага по улучшению инфраструктуры здравоохранения мэр Сергей Собянин объявил о комплексной программе реконструкции всех городских поликлиник. Эта инициатива направлена на реконструкцию и модернизацию медицинских учреждений, обеспечивая лучший доступ к медицинским услугам для всех жителей.

Фото: кадр из видео

Во время недавней встречи с медицинскими работниками поликлиник было принято решение значительно расширить действующую программу. В настоящее время план включает в себя ещё 140 оставшихся зданий, которые не входили в первоначальный объем работ.

Это расширение демонстрирует приверженность мэра обеспечению горожан первоклассными медицинскими учреждениями.

На сегодняшний день 101 поликлиника по всему городу уже прошла успешную модернизацию. Результаты были многообещающими, благодаря улучшенному оборудованию и более комфортным условиям для пациентов.

Однако мэр намерен пойти ещё дальше, обратившись к оставшимся 100 клиникам, которые в настоящее время находятся на реконструкции.

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