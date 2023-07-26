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Минздрав России: два популярных средства для прерывания беременности теперь только по рецепту

3:03
Здоровье

Министерство здравоохранения усиливает контроль за препаратами для прерывания беременности, используемыми женщинами на ранних сроках беременности. Два препарата для прерывания беременности будут включены в список контролируемых веществ, и аптеки смогут отпускать их только по рецепту врача. Приказ Минздрава России опубликован на официальном портале нормативных актов.

Минздрав России: два популярных средства для прерывания беременности теперь только по рецепту
Фото: https://bebac.com/

Решение об ужесточении правил отпуска этих препаратов было принято в связи с их неограниченной продажей в аптеках без рецепта врача. Такая практика вызывает опасения в связи с потенциальным риском для здоровья женщин, говорится в пояснительной записке к документу. В центре внимания находятся два действующих вещества (международные непатентованные наименования — МНН) — "Мизопростол" и "Мифепристон".

По мнению авторов приказа, при использовании этих препаратов для медикаментозного прерывания беременности требуется тщательный контроль со стороны врача, а самостоятельное применение повышает вероятность развития осложнений, вплоть до летального исхода.

"Введение этих препаратов с целью прерывания беременности должно осуществляться строго в помещениях медицинских учреждений, имеющих лицензию на данный вид медицинской практики. После введения препарата, в соответствии с клиническими рекомендациями, женщина должна наблюдаться не менее двух часов для оценки её состояния и оказания медицинской помощи в случае необходимости", — пояснила д-р Наталья Долгушина, главный внешний специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России.

Доктор Долгушина также подчеркнула, что ужесточение контроля за распространением "Мизопростола" и "Мифепристона" не приведёт к снижению доступности экстренной контрацепции. Под "экстренной контрацепцией" понимаются препараты, которые женщины используют сразу после полового акта при высоком риске наступления беременности.

"Для экстренной контрацепции рекомендуются "Левоноргестрел", комбинированные оральные контрацептивы, а также внутриматочные спирали", — цитирует профессора Долгушину портал "ФармМедПром".

Она также отметила, что эти средства контрацепции, как отечественных, так и зарубежных производителей, легко доступны и продаются в аптеках.

"Дефицита "Левоноргестрела" на рынке не наблюдается. Более того, в случае увеличения спроса на эти препараты российские производители готовы оперативно увеличить их выпуск и полностью удовлетворить потребности рынка", — подтвердил Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко (который начинал свою медицинскую карьеру как акушер-гинеколог) объяснял необходимость жесткого контроля за такими препаратами злоупотреблениями в этой области.

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Медикаментозный аборт. Допустимые сроки и способы прерывания беременности.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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