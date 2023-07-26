Минздрав России: два популярных средства для прерывания беременности теперь только по рецепту

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министерство здравоохранения усиливает контроль за препаратами для прерывания беременности, используемыми женщинами на ранних сроках беременности. Два препарата для прерывания беременности будут включены в список контролируемых веществ, и аптеки смогут отпускать их только по рецепту врача. Приказ Минздрава России опубликован на официальном портале нормативных актов.

Фото: https://bebac.com/

Решение об ужесточении правил отпуска этих препаратов было принято в связи с их неограниченной продажей в аптеках без рецепта врача. Такая практика вызывает опасения в связи с потенциальным риском для здоровья женщин, говорится в пояснительной записке к документу. В центре внимания находятся два действующих вещества (международные непатентованные наименования — МНН) — "Мизопростол" и "Мифепристон".

По мнению авторов приказа, при использовании этих препаратов для медикаментозного прерывания беременности требуется тщательный контроль со стороны врача, а самостоятельное применение повышает вероятность развития осложнений, вплоть до летального исхода.

"Введение этих препаратов с целью прерывания беременности должно осуществляться строго в помещениях медицинских учреждений, имеющих лицензию на данный вид медицинской практики. После введения препарата, в соответствии с клиническими рекомендациями, женщина должна наблюдаться не менее двух часов для оценки её состояния и оказания медицинской помощи в случае необходимости", — пояснила д-р Наталья Долгушина, главный внешний специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России.

Доктор Долгушина также подчеркнула, что ужесточение контроля за распространением "Мизопростола" и "Мифепристона" не приведёт к снижению доступности экстренной контрацепции. Под "экстренной контрацепцией" понимаются препараты, которые женщины используют сразу после полового акта при высоком риске наступления беременности.

"Для экстренной контрацепции рекомендуются "Левоноргестрел", комбинированные оральные контрацептивы, а также внутриматочные спирали", — цитирует профессора Долгушину портал "ФармМедПром".

Она также отметила, что эти средства контрацепции, как отечественных, так и зарубежных производителей, легко доступны и продаются в аптеках.

"Дефицита "Левоноргестрела" на рынке не наблюдается. Более того, в случае увеличения спроса на эти препараты российские производители готовы оперативно увеличить их выпуск и полностью удовлетворить потребности рынка", — подтвердил Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко (который начинал свою медицинскую карьеру как акушер-гинеколог) объяснял необходимость жесткого контроля за такими препаратами злоупотреблениями в этой области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Медикаментозный аборт. Допустимые сроки и способы прерывания беременности.