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PrimaMedia: три простых приёма помогут быстро сбросить лишний вес

1:29
Здоровье

Перед тем, как приступить к любой диете или плану по снижению веса, следует всегда помнить о безопасности и здоровье. Рекомендуется обратиться к врачу или специалисту по питанию перед началом процесса. Тем не менее если вы хотите увидеть заметные изменения за короткий срок, есть три приёма, которые могут помочь, пишет PrimaMedia.

PrimaMedia: три простых приёма помогут быстро сбросить лишний вес
Фото: thevoicemag.ru

Регулярные физические нагрузки

Выполняйте 30 минут кардио-тренировок (бег, велосипед, плавание и т. д.) и 15-20 минут упражнений силового тренинга с понедельника по пятницу. Посвятите 45-60 минут активному отдыху (прогулки, плавание, велосипед) в субботу и воскресенье.

Умеренное потребление калорий и здоровое питание

Сократите потребление сахара, обработанных продуктов и насыщенных жиров. Больше ешьте свежих фруктов, овощей, белков, зерновых. Старайтесь потреблять меньше калорий, чем вы тратите в течение дня.

Достаточный сон и гидратация

Стремитесь спать не менее семи-девяти часов каждую ночь. Полноценный сон и отдых важны для общего здоровья и могут помочь контролировать вес.

Пейте достаточное количество воды в течение дня — примерно два-три литра. Это поможет поддерживать гидратацию, что важно для нормального обмена веществ и может снизить чувство голода.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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