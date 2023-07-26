Перед тем, как приступить к любой диете или плану по снижению веса, следует всегда помнить о безопасности и здоровье. Рекомендуется обратиться к врачу или специалисту по питанию перед началом процесса. Тем не менее если вы хотите увидеть заметные изменения за короткий срок, есть три приёма, которые могут помочь, пишет PrimaMedia.
Регулярные физические нагрузки
Выполняйте 30 минут кардио-тренировок (бег, велосипед, плавание и т. д.) и 15-20 минут упражнений силового тренинга с понедельника по пятницу. Посвятите 45-60 минут активному отдыху (прогулки, плавание, велосипед) в субботу и воскресенье.
Умеренное потребление калорий и здоровое питание
Сократите потребление сахара, обработанных продуктов и насыщенных жиров. Больше ешьте свежих фруктов, овощей, белков, зерновых. Старайтесь потреблять меньше калорий, чем вы тратите в течение дня.
Достаточный сон и гидратация
Стремитесь спать не менее семи-девяти часов каждую ночь. Полноценный сон и отдых важны для общего здоровья и могут помочь контролировать вес.
Пейте достаточное количество воды в течение дня — примерно два-три литра. Это поможет поддерживать гидратацию, что важно для нормального обмена веществ и может снизить чувство голода.
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