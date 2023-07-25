Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Спартак" предложил 12 млн евро за трансфер защитника "Тоттенхэма"
Вводится штраф до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и сидра
В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год
Суд обязал сеть "Ебидоеби" сменить название
Объявлены лауреаты VIII Всероссийского конкурса на лучшие проекты городской среды
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза
Экс-глава ЦБ Венгрии предрёк ей скорый выход из Евросоюза
Почти все банки России перестали принимать доллары и евро через банкоматы
ВЦИОМ: больше трети россиян считают, что свободные деньги лучше класть в банк

Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета

1:35
Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru объяснил, как обезопасить себя от сахарного диабета.

Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета
Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Медик отметил, что число заболеваний сахарным диабетом растёт во всём мире параллельно с ростом ожирения.

Врач рассказал, что отказ от сладкого и мучного не гарантирует того, что вы не заболеете диабетом второго типа.

"Надо худеть для начала. Диабет второго типа возникает как осложнение ожирения. А уже худому человеку диабет второго типа практически не грозит. Мы идем по улице, нам грозит камень на голову, мы что, будем говорить, давать советы, как камень на голову не получить? Надо же как-то реальными вещами заниматься", — высказал своё мнение эндокринолог.

Калинчев отметил, что ожирение возникает не сразу.

"Сначала возникает тенденция к набору лишнего жира с детства. Родители неправильно кормят. Человек потом сам неправильно продолжает питаться", — объяснил медик.

Он рассказал, что диабет тоже не возникает моментально.

"Он возникает, как правило, через десятилетия, 10-20 лет должно пройти, например, чтобы диабет возник. Если ребёнок с детства, уже с 5 лет с лишним весом, то, конечно, он может к 30-40 годам уже быть с диабетом", — сказал медик.

Ранее терапевт Тимур Асанов рассказал, что смородина помогает бороться с сахарным диабетом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сахарный диабет - 1 и 2 тип, причины, симптомы, кетоацидоз, гиперосмолярная гипергликемия
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
"Был ревнив поначалу": Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом
Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин США не учли обеспокоенности КНДР: Ким Чен Ын нашёл выход Любовь Степушова The Drive: военспецы США оценили "мясные штурмы" ВСУ против русских Олег Володин
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
"Я всех пригласил": названы неизвестные факты о Высоцком
Одесские порты уничтожить невозможно, но есть нюанс...
Одесские порты уничтожить невозможно, но есть нюанс...
Последние материалы
Специалисты назвали вино, которое замедляет старение кожи
На железнодорожных станциях МЦД к сентябрю обновят почти 8 тыс. элементов навигации
Форвард "Торпедо" заявил, что Россия лучше США
В Барнауле суд приговорил экс-координатора штаба Навального к девяти годам колонии
Ремонт и сохранение памятников архитектуры в Москве: планы Собянина
В Челябинске полиция задержала нескольких участников драки
Администрацию поселения в Волгоградской области наказали за халатность
Патрушев: большинство крупных террористических групп созданы западными спецслужбами
Ветераны боевых действий будут получать выплаты без удержания стоимости соцуслуг
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников