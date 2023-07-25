Эндокринолог Калинчев назвал главную причину развития диабета

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru объяснил, как обезопасить себя от сахарного диабета.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Медик отметил, что число заболеваний сахарным диабетом растёт во всём мире параллельно с ростом ожирения.

Врач рассказал, что отказ от сладкого и мучного не гарантирует того, что вы не заболеете диабетом второго типа.

"Надо худеть для начала. Диабет второго типа возникает как осложнение ожирения. А уже худому человеку диабет второго типа практически не грозит. Мы идем по улице, нам грозит камень на голову, мы что, будем говорить, давать советы, как камень на голову не получить? Надо же как-то реальными вещами заниматься", — высказал своё мнение эндокринолог.

Калинчев отметил, что ожирение возникает не сразу.

"Сначала возникает тенденция к набору лишнего жира с детства. Родители неправильно кормят. Человек потом сам неправильно продолжает питаться", — объяснил медик.

Он рассказал, что диабет тоже не возникает моментально.

"Он возникает, как правило, через десятилетия, 10-20 лет должно пройти, например, чтобы диабет возник. Если ребёнок с детства, уже с 5 лет с лишним весом, то, конечно, он может к 30-40 годам уже быть с диабетом", — сказал медик.

Ранее терапевт Тимур Асанов рассказал, что смородина помогает бороться с сахарным диабетом.

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