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Врач Тихомирова заявила о вреде повышенного употребления скрытой соли

0:48
Здоровье

Терапевт-диетолог Елена Тихомирова рассказала, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление продуктов со скрытой солью.

Врач Тихомирова заявила о вреде повышенного употребления скрытой соли
Фото: pixabay.com

Специалист отмечает, что еда, которую мы потребляем вне дома, например, в кафе, содержит в себе огромное количество соли. Добавление этой специи делает блюдо вкуснее, однако её количество должно быть умеренным. Об этом сообщает Life.ru.

Дело в том, что чрезмерное употребление соли может привести к таким заболеваниям, как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, а также проблемы с почками. Именно поэтому важно ограничить потребление соли до 5-6 граммов в день (примерно одна чайная ложка), пояснила врач. 

 

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Соль - друг или враг? "Жить здорово"
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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