Врач Тихомирова заявила о вреде повышенного употребления скрытой соли

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт-диетолог Елена Тихомирова рассказала, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление продуктов со скрытой солью.

Фото: pixabay.com

Специалист отмечает, что еда, которую мы потребляем вне дома, например, в кафе, содержит в себе огромное количество соли. Добавление этой специи делает блюдо вкуснее, однако её количество должно быть умеренным. Об этом сообщает Life.ru.

Дело в том, что чрезмерное употребление соли может привести к таким заболеваниям, как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, а также проблемы с почками. Именно поэтому важно ограничить потребление соли до 5-6 граммов в день (примерно одна чайная ложка), пояснила врач.

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Соль - друг или враг? "Жить здорово"