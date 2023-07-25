Терапевт-диетолог Елена Тихомирова рассказала, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление продуктов со скрытой солью.
Специалист отмечает, что еда, которую мы потребляем вне дома, например, в кафе, содержит в себе огромное количество соли. Добавление этой специи делает блюдо вкуснее, однако её количество должно быть умеренным. Об этом сообщает Life.ru.
Дело в том, что чрезмерное употребление соли может привести к таким заболеваниям, как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, а также проблемы с почками. Именно поэтому важно ограничить потребление соли до 5-6 граммов в день (примерно одна чайная ложка), пояснила врач.
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