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Специалисты назвали вино, которое замедляет старение кожи

1:16
Здоровье

Ученые из Флоридского университета в США выяснили, что употребление неохлаждённого мускатного вина замедляет процесс старения кожи и повышает её эластичность. Результаты исследования были представлены на ежегодном конгрессе Американской ассоциации нутрициологов NUTRITION 2023.

Специалисты назвали вино, которое замедляет старение кожи
Фото: freepik.com

В исследовании приняли участие 17 женщин старше 40 лет. Добровольцы были разделены на две группы: первая на протяжении шести недель ежедневно употребляла 300 мл вина, вторая же употребляла плацебо. По истечении периода исследования ученые измерили эластичность кожи, после чего группы поменялись местами, и эксперимент повторился.

Согласно результатам работы, регулярное употребление этого напитка помогает сохранить молодость кожи и улучшить её состояние, способствуя увлажнению и защите от внешних повреждений.

По словам авторов, за такой эффект отвечают полифенолы, которые содержатся в напитке. Это антиоксиданты, которые помогают организму бороться с вредными свободными радикалами и предотвращают повреждение клеток, тем самым снижая риск развития хронических заболеваний.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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