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Россияне ощутят сильную магнитную бурю в течение двух дней

1:29
Здоровье

Сильная магнитная буря начнется во вторник, 25 июля, и продлится два дня. Ее пик ожидается вечером 25 июля, сообщает "Московский комсомолец".

Россияне ощутят сильную магнитную бурю в течение двух дней
Фото: flickr. com

Явление объясняется семью слабыми вспышками на Солнце класса С. Днем уровень геомагнитных возмущений достигнет 2 баллов, после 18:00 по московскому времени поднимется до 3 баллов и в итоге достигнет 4 баллов.

Как сообщает издание, магнитные бури — это интенсивные возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они нарушают его нормальный ход на несколько часов или даже дней. Такие магнитные бури могут влиять на здоровье людей, спутники Земли и другие технологии.

Ранее доктор физико-математических наук Тамара Бреус пояснила, что сильные магнитные бури влияют на самочувствие человека через воздействие на клетки. Каждая клетка организма имеет свой заряд, что делает их чувствительными к изменениям магнитного поля, которые проявляются в виде магнитных бурь, пояснила она.

Во время магнитных бурь рекомендуется ограничить потребление жареной и крахмалистой пищи, соли, как советует доктор Андрей Тяжельников. Кроме того, необходимо есть больше зелени, овощей и фруктов, пить много воды, а крепкие чай и кофе заменить травяными отварами.

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РОССИЯН ОЖИДАЕТ СИЛЬНЕЙШАЯ МАГНИТНАЯ БУРЯ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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