Телеканал "Доктор": врачи объяснили, чем опасны разгрузочные дни на сладостях

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Худеть на якобы полезных сладостях — распространённая ошибка, которую делают многие люди, пытаясь сбросить вес. Эксперты телеканала "Доктор" объяснили, почему это опасно.

Фото: pixabay.com

Так, некоторые пытаются худеть на глазированных сырках, в которых, кроме единственного подходящего для разгрузочного дня ингредиента, — творога — содержатся также шоколад, сахар, крахмал, сливочное масло, стабилизаторы и дрожжи. Всё это — "инсулиновая бомба", отметили специалисты.

По словам докторов, такой разгрузочный день гарантирует резкий скачок сахара в крови, а вместе с ним и аппетита. А на следующий день нервная система отреагирует на подобный эксперимент абсолютной подавленностью и заторможенностью.

Второй популярный способ похудения — "посидеть" на горьком шоколаде и чёрном кофе. При этом эффект потери аппетита будет обеспечен, правда к вечеру появятся нервное возбуждение, тремор в конечностях, учащённое сердцебиение, и повышенное давление. "Вымываться", из организма начнут кальций, железо, калий, магний и витамины группы В, объяснили эксперты телеканала.

Доктора предупредили о риске заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также чёрный кофе натощак может привести к обострению гастрита.

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