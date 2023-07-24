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Кардиолог рассказал, почему человек становится гипертоником

2:54
Здоровье

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru рассказал о факторах, способствующих развитию гипертонии.

Кардиолог рассказал, почему человек становится гипертоником
Фото: pixabay. com

Медик объяснил, что науке доподлинно неизвестно, от чего развивается гипертония.

Есть мнение, что повышенное артериальное давление возникает из-за синдрома хронического стресса, перенапряжения высшей нервной деятельности. Врач отметил, что большую роль играет генетическая предрасположенность.

Способствует развитию гипертонии, по словам кардиолога, ожирение, сахарный диабет, избыточное потребление жиров и поваренной соли.

Особенно, по мнению Кондрахина, негативно на здоровье человека влияет стресс, как психологический, так и физический.

"Физический стресс связан с постоянными хроническими перегрузками выполнения какой-то монотонной деятельности и невозможность расслабиться. Опять же, неправильность расслабления алкоголем, курением. Это всё рано или поздно вываливается в гипертонию", — объяснил медик.

Он советует избавиться от лишнего веса, практиковать физическую активность, отказаться от сахара и соли, забыть о вредных привычках. Врач отметил, что при соблюдении данных рекомендаций гипертоническая болезнь становится контролируемой.

Кондрахин рекомендует переключаться с умственного на физический труд, и наоборот.

"Если человек понимает, что он уже пошел по кругу, день сурка, то надо разрывать этот круг. Взять больничный, в конце концов, отдохнуть. Отдохнуть в прямом смысле слова. Это не телевизор, не компьютер, это выйти из среду информационной перегрузки. И тогда можно восстановиться", — объяснил медик.

Тем же, кто трудится физически, кардиолог советует сесть и "лицезреть что-нибудь приятное".

Врач объянсил, что распознать гипертонию на ранних стадиях очень сложно.

"На самых ранних стадиях мы её не поймаем, потому что это называется ласковый убийца. Повышение давления происходит незаметно для человека и становится выше-выше до критического момента. Поэтому мы говорим так, что для людей старше 40 лет мы включаем такое понятие как "ежегодная диспансеризация" и начинаем изменять артериальное давление, сахар в крови, массу тела и так далее и следить за собой. Если мы видим, что цифры давления уже повысились, то, конечно же, человека надо срочно обследовать и решать, как ему дальше жить. В противном случае, если он не вылечит, то будет беда", — рассказал Кондрахин.

Ранее Андрей Кондрахин рассказал, какую функцию выполняют кроверазжижающие препараты.

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Гипертония: степени, симптомы, причины и диагностика - Доктор Мясников
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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