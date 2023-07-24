Хирург рассказал о пластических операциях без разрезов и швов

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко перечислил операции, которые не повреждают мыщцы и нервы.

Фото: Fotodom.ru

Зленко рассказал, что ультразвуковая липосакция позволяет удалять жир с помощью аппарата, под воздействием которого жир растворяется до эмульсии. В таком растворённом виде жир удаляется легче, не задевая мышечную и нервную ткань.

Ранее сообщалось, что звездного хирурга Тимура Хайдарова могут привлечь к уголовной ответственности.

В коплексе с ультразвуковой липосакцией идёт липолифтинг. Данная процедура корректирует лицо и контуры тела с помощью пересадки собственного жира пациента.

Популярностью пользуется также эндоскопическая подтяжка, которая помогает приподнять брови и разгладить лоб. Зленко обещает, что послеоперационный эффект сохранится в течении 5-7 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Остеотомия скул и челюсти в Корее