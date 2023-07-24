Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко перечислил операции, которые не повреждают мыщцы и нервы.
Зленко рассказал, что ультразвуковая липосакция позволяет удалять жир с помощью аппарата, под воздействием которого жир растворяется до эмульсии. В таком растворённом виде жир удаляется легче, не задевая мышечную и нервную ткань.
Ранее сообщалось, что звездного хирурга Тимура Хайдарова могут привлечь к уголовной ответственности.
В коплексе с ультразвуковой липосакцией идёт липолифтинг. Данная процедура корректирует лицо и контуры тела с помощью пересадки собственного жира пациента.
Популярностью пользуется также эндоскопическая подтяжка, которая помогает приподнять брови и разгладить лоб. Зленко обещает, что послеоперационный эффект сохранится в течении 5-7 лет.
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