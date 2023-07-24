Врач-иммунолог Крючков допустил новую эпидемию COVID-19 осенью 2023 года

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представители Минздрава России предложили отменить массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции и делать повторную прививку не ранее, чем через год, ссылаясь на стабилизацию ситуации с COVID-19 в стране. Однако врач-иммунолог Николай Крючков утверждает, что в России не проводится достаточно тестов, и заболеваемость остаётся неизвестной.

Фото: vn-med.ru

В беседе с Общественной Службой Новостей специалист отмечает, что несмотря на снижение смертности от инфекции, проблема с коронавирусом не исчезла. Она может возобновиться в будущем. Крючков предупреждает, что обострение заболеваний может произойти ближайшей осенью или зимой, так как эволюция вируса продолжается, и могут возникнуть новые мутации.

"Да, сейчас резких скачков нет, но это может случиться достаточно быстро. Обострение всё равно будет, даже если не произойдёт сверхзначимых мутаций", — сделал прогноз иммунолог.

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