В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продолжается закупка лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. В настоящее время ФГУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России проводит закупочные мероприятия для обеспечения потребности ВИЧ-инфицированных пациентов в лекарственных препаратах на 2023 год, сообщили в пресс-службе министерства.

Фото: Fotodom.ru/ DP

В воскресенье интернет-газета "Фонтанка" сообщила, что препараты, выделенные Минздравом для ВИЧ-инфицированных на 2023 год, якобы заканчиваются или уже исчерпаны.

"Минздрав России совместно с региональными властями настойчиво проводит закупку препаратов для антиретровирусной терапии с целью удовлетворения потребностей в лекарствах пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Лекарственное обеспечение больных ВИЧ-инфекцией является одним из важнейших направлений в системе здравоохранения, как на федеральном, так и на региональном уровнях, и находится под постоянным контролем. В настоящее время Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПОЛГ) Минздрава России активно ведет закупочную деятельность по обеспечению потребности в препаратах для лечения ВИЧ-инфекции на 2023 год", — говорится в сообщении.

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