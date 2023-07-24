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Врач Горина заявила, что промывание носа морской водой может вызвать воспаления

Здоровье

Врач общей практики лаборатории "Гемотест" Елена Горина рассказала, в каком случае промывание носа может оказаться вредным. В беседе с "Газетой.Ru" врач объяснила, что промывание носа помогает справиться с заложенностью и насморком.

Врач Горина заявила, что промывание носа морской водой может вызвать воспаления
Фото: www.worldatlas .com/seas/sea-of-azov.html

"Но если нос сильно заложен, не дышит, в нём есть доброкачественные новообразования или полипы, а также искривлена носовая перегородка, вода может попасть в евстахиеву трубу и спровоцировать обострение отита — воспаления уха", — предупредила Горина.

Также врач не советует промывать нос водой прямо из моря, так как в ней могут присутствовать взвеси песка, а также невидимые частички мусора. Они могут вызвать воспаления и даже кишечные инфекции. По её словам, для промывания носа лучше использовать уже готовые растворы, продающиеся в аптеках. Также можно приготовить раствор самостоятельно — развести одну ложку соли в 200 мл тёплой кипячёной воды.

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Уверены, что хотите на море??? Польза и вред морской воды для организма человека.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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