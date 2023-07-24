Эндокринолог Волкова из РФ назвала продукт, который помогает убрать жир на животе

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям, желающим похудеть, стоит обратить внимание на оливковое масло. Об этом заявила специалист по питанию, гинеколог-эндокринолог Екатерина Волкова в своем Telegram-канале.

Фото: pixabay.com

По словам эксперта, оливковое масло повышает уровень серотонина (так называемого гормона "счастья") и адипонектина, который способствует разрушению жиров.

Желающим похудеть также стоит включить в рацион авокадо, в котором содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, клетчатка, белки и олеиновая кислота, снижающая аппетит.

С возрастом действительно сложнее избавиться от лишнего жира, отметила эксперт. По её словам, одна из самых распространённых причин этого — недостаточная работа надпочечников на фоне хронического стресса. Из-за усиленной выработки кортизола растёт вес.

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Оливковое масло польза и вред.