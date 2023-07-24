Людям, желающим похудеть, стоит обратить внимание на оливковое масло. Об этом заявила специалист по питанию, гинеколог-эндокринолог Екатерина Волкова в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, оливковое масло повышает уровень серотонина (так называемого гормона "счастья") и адипонектина, который способствует разрушению жиров.
Желающим похудеть также стоит включить в рацион авокадо, в котором содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, клетчатка, белки и олеиновая кислота, снижающая аппетит.
С возрастом действительно сложнее избавиться от лишнего жира, отметила эксперт. По её словам, одна из самых распространённых причин этого — недостаточная работа надпочечников на фоне хронического стресса. Из-за усиленной выработки кортизола растёт вес.
Ранее кардиолог Олег Варфоломеев назвал семь продуктов для снижения "плохого" холестерина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.