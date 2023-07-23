Daily Express: симптом рака щитовидной железы можно увидеть в зеркале

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Щитовидная железа расположена в области шеи перед трахеей. Орган вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ в организме. Если в щитовидной железе появляется злокачественное новообразование, то опухоль поражает шею и горло, а также влияет на голос. Об этом сообщили британские эксперты.

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"В передней части шеи появляется твёрдый комок, становится трудно глотать, а в голосе появляется хрипота", — объяснили специалисты.

По данным Национальной службы здравоохранения, некоторые симптомы смертоносного рака можно увидеть в зеркале. Например, при онкологии щитовидной железы краснеет лицо. Высыпания могут сопровождаться ощущением жжения.

"Если у вас возникли симптомы рака щитовидной железы, вам надо обратиться к своему лечащему врачу", — заключается в материале Daily Express.

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Щитовидная железа, симптомы заболевания | Проблемы с щитовидкой