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Гинеколог рассказал, о каких болезнях сигнализирует повышенный эстрадиол

1:41
Здоровье

Эстрадиол — это основной женский половой гормон, который вырабатывается яичниками, корой надпочечников. Иногда высокий уровень этого гормона может сигнализировать и о серьёзной болезни, предупреждает читателей Pravda.Ru акушер-гинеколог Лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

Гинеколог рассказал, о каких болезнях сигнализирует повышенный эстрадиол
Фото: Fotodom.ru

"Главная задача эстрадиола — поддерживать работу репродуктивной системы. В период полового созревания у девочек этот гормон стимулирует развитие наружных и внутренних половых органов. У девушек и женщин он регулирует фазы менструального цикла, а у будущих мам — поддерживает нормальное кровообращение в плаценте и готовит молочные железы к лактации, то есть, к выработке молока", — объясняет врач.

У мужчин эстрадиол вместе с другими гормонами отвечает за плотность костей, влияет на центральную нервную систему и регулирует функцию мужской репродуктивной системы.

Уровень эстрадиола у женщин может быть выше нормы при:

  • беременности,
  • ожирении,
  • эндометриозе,
  • опухолях матки и яичников,
  • некоторых заболеваниях печени и щитовидной железы.

А к снижению концентрации эстрадиола могут привести строгие диеты, анорексия и изнурительные физические нагрузки, частые стрессы. Кроме того, уровень гормона у женщин снижается с возрастом — в менопаузе.

"Оценить уровень эстрадиола можно, сдав анализ крови. Его результаты помогут оценить работу яичников при нарушении менструального цикла, а также выяснить причины женского и мужского бесплодия", — подчеркивает врач.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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