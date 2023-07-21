Онколог Беджанян описал первые признаки, которые могут указывать на рак кишечника

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, хирург-онколог Аркадий Беджанян перечислил признаки, которые позволяют предположить, что в кишечнике развивается раковая опухоль.

Фото: REX/ Shutterstock

Эксперт посоветовал провериться у специалистов, если в области живота человека беспокоят боли, его постоянно тошнит, а стул стал жидким. Также в числе тревожных симптомов врач назвал частую изжогу, вздутие живота и потерю веса без видимой причины.

Хирург отметил, что для обнаружения онкологии в кишечнике на ранней стадии проводят анализ на скрытую кровь в кале. Беджанян, слова которого приводит сайт aif.ru, объяснил, что скрытая кровь нередко оказывается симптомом онкологии толстого кишечника, полипов или проблем с верхними отделами ЖКТ.

Эксперт обратил внимание, что скрытая кровь в анализе кала не обязательного является признаком онкологии, однако провести дополнительные обследования в таком случае обязательно нужно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.