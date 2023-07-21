Доктор медицинских наук, хирург-онколог Аркадий Беджанян перечислил признаки, которые позволяют предположить, что в кишечнике развивается раковая опухоль.
Эксперт посоветовал провериться у специалистов, если в области живота человека беспокоят боли, его постоянно тошнит, а стул стал жидким. Также в числе тревожных симптомов врач назвал частую изжогу, вздутие живота и потерю веса без видимой причины.
Хирург отметил, что для обнаружения онкологии в кишечнике на ранней стадии проводят анализ на скрытую кровь в кале. Беджанян, слова которого приводит сайт aif.ru, объяснил, что скрытая кровь нередко оказывается симптомом онкологии толстого кишечника, полипов или проблем с верхними отделами ЖКТ.
Эксперт обратил внимание, что скрытая кровь в анализе кала не обязательного является признаком онкологии, однако провести дополнительные обследования в таком случае обязательно нужно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На квартире подозреваемого обнаружили улики.