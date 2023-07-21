Эндокринолог Юрочкин рассказал, на какие болезни указывают различные отёки

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин рассказал, по каким причинам могут возникать отёки.

Фото: buybeauty.com.ua

Специалист отмечает, что отёк не является отдельным заболеванием. В частности, это отдельный симптом, который указывает на определённые проблемы в организме в зависимости от типа и места отёчности, сообщает "МедикФорум".

Существует физиологический отёк, который характерен задержкой воды в тканях. Он появляется после длительного сидения с согнутыми ногами, после продолжительного периода неподвижности, а также у женщин во время ПМС или беременности. Такой вид отёка не считается патологическим и проходит самостоятельно, поясняет врач.

Отёк при заболеваниях сердца обычно локализуется на лодыжках или голенях. Со временем он может развиться в генерализованный, поражающий все тело.

Также Юрочкин рассказал об отёке, который возникает при заболеваниях почек. В данном случае отёчность появляется в области век, особенно по утрам. Со временем локальный отёк может также стать генерализованным, в особенности, если его проигнорировать.

При болезнях печени также происходит задержка воды в организме. Такой отёк проявляется в брюшной полости.

В заключение эндокринолог пояснил, что отёки возникают и при аллергических реакциях. Одним из самых опасных является ангионевротический отек (отек Квинке), который может привести к летальному исходу. Такой отёк локализуется в глубокой соединительной ткани, как правило, на губах, веках, языке или горле.

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