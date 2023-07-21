Врач-диетолог Марият Мухина рассказала об опасном составе некоторых сладостей.
Специалист отмечает, что некоторые сладости могут содержать в себе сахарозаменитель аспартам. Этот подсластитель известен как добавка Е951, которая признана ВОЗ канцерогеном. Опасность его наличия в составе продукта заключается в том, что он увеличивает риск развития рака. Об этом сообщает "Медик Форум".
Кроме риска развития рака аспартам способствует ожирению, добавила врач.
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