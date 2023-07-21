Терапевт Османов заявил, что грязные кондиционеры могут стать причиной ОРВИ летом

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Рустем Османов рассказал, что может стать причиной заражения ОРВИ в летний период.

Фото: Freepik

По словам медика, риск заражения ОРВИ летом остаётся высоким для людей с пониженным иммунитетом. Поэтому важно не переставать принимать витамины и правильно питаться весь весенне-летний период.

"Опасность заболеть велика и для тех, кто работает в закрытых помещениях. Бытовой кондиционер может не справляться, если в помещении находится слишком много людей. В воздухе начнут скапливаться бактерии и вирусы, что увеличит риск заражения простудой”, — отметил специалист в беседе с изданием "Лайф”.

Помимо этого, вызывающие бронхит и пневмонию бактерии могут размножаться и в самом кондиционере. Поэтому важно регулярно чистить оборудование для охлаждения воздуха.

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