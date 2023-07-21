Диетолог Маргарита Королёва раскрыла секрет гена ожирения

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Маргарита Королёва подробно рассказала о так называемом гене ожирения и его влиянии на быстрый набор веса. Она отметила, что практически 95 процентов населения имеют генетическую предрасположенность к ожирению.

Фото: https://westsharm.ru/

Специалист сообщила, что в современном мире искажена картинка понятия данного гена. Однако многие граждане оправдывают свой лишний вес именно генетиков, что не является правдой. Королёва рассказала, что стройность и поддержание формы зависит только от дисциплины человека и правильного питания.

Диетолог подчеркнула, что с возрастом метаболические процессы замедляются. Поэтому людям в возрасте, которые ведут неактивный образ жизни, необходимо тщательно следить за питанием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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