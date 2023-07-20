Онколог Серяков: длительная боль в спине может указывать на рак почки

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Александр Серяков рассказал, о каких серьёзных проблемах может говорить длительная боль в спине.

Фото: osteomed54.ru

Специалист отмечает, что не проходящая долгое время боль в спине может указывать на рак почки. Отчётливо симптомы данного заболевания начинают проявляться, когда опухоль растёт и увеличивается в размере. Серяков подчёркивает, что длительная боль в спине или боку должна стать поводом для посещения врача. Об этом сообщают Известия.

Также на онкологию почки могут указывать кровь в моче, необъяснимая потеря веса, постоянная усталость, а также повышенная температура тела.

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