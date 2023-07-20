Российские учёные выяснили, что эспрессо помогает предотвратить болезнь Альцгеймера

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские учёные обнаружили, что одним из средств защиты от болезни Альцгеймера является эспрессо. Результатами исследования специалисты поделились на страницах издания "Journal of Agricultural and Food Chemistry".

Фото: corp.wtcmoscow.ru

Согласно ему, концентрированный кофе типа эспрессо оказался в состоянии ингибировать агрегацию тау-белка — именно этот процесс наблюдается при развитии болезни Альцгеймера.

У здорового человека тау-белки участвуют в процессе стабилизации структур мозга. При этом в областях мозга, ответственных за память, эти же белки образовывают особые нити, при переизбытке которых человек заболевает болезнью Альцгеймера. В таком случае он начинает терять память, путаться в суждениях и деградировать как личность.

Эксперты увидели, что эспрессо укорачивает нити тау-белка и не позволяет им накапливаться. Поэтому они сделали вывод о том, что кофеин не даёт развиваться болезни Альцгеймера.

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